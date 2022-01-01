جماهير غفيرة في جنين تشيع جثمان الشهيد شوكت عابد

جنين/سما/

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة جنين، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى شوكت كمال عابد (17 عاما)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام بلدة كفردان غرب المحافظة.

جابت المسيرة شوارع مدينة جنين، وصولا إلى بلدة كفردان، مسقط رأس الشهيد، حيث ألقت عائلته ومحبوه وأصدقاؤه نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه الطاهر.

وحمل المشاركون في الجنازة جثمان الشهيد الفتى عابد على الأكتاف، وقد لف بعلم فلسطين، وصولا إلى مسجد البلدة حيث أدى المشيعون الصلاة عليه، وسط ترديد للهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وألقيت عدة كلمات نددت بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا، داعية أحرار العالم للتحرك لوضع حد للعدوان الإسرائيلي، وأكدت على الوحدة الوطنية لكي يتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال.

وكانت محافظة جنين قد شيعت أمس جثماني الشهيدين شأس كممجي، ومصطفى أبو الرب في بلدتي كفردان ومسلية.