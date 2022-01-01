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إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شرق نابلس

الجمعة 15 أبريل 2022 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات شرق نابلس



نابلس/سما/

أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي القرية سليم أبو جيش لـ "وفا"، بأن مسيرة خرجت بعد صلاة الجمعة لمنطقة الثغرة شرق القرية المهددة الاستيطان، عشية يوم الأسير الفلسطيني.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم صحفيان، عولجوا ميدانيا.

#نابلس #الرصاص

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