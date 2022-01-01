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الهدمي يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين

الجمعة 15 أبريل 2022 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي يحمل حكومة الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين



القدس المحتلة/سما/

أدان وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين، ما أدى إلى إصابة أكتر من 69 منهم.

وحمل الهدمي في بيان صحفي اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه.

وأشار إلى ان تقارير المؤسسات الصحية تظهر أن أغلب الإصابات تركزت في الأجزاء العلوية من أجساد المصابين، ولفت إلى أن اقتحام الاقصى بهذه الاعداد من أفراد الشرطة، تدلل على ان الاقتحام كان مبيتا.

وشدد على أن ما جرى هو انتهاك فظ للوضع التاريخي القائم بالمسجد الأقصى، مؤكدا الحاجة العاجلة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال.

ودعا الهدمي المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، الى سرعة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

#فادي الهدمي #اقتحام الاقصى

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