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وينسلاند: الاستفزازات في الأماكن المقدسة يجب أن تتوقف الآن

الجمعة 15 أبريل 2022 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند: الاستفزازات في الأماكن المقدسة يجب أن تتوقف الآن



القدس المحتلة / سما /

قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الجمعة 15 إبريل 2022، إن الاستفزازات في الأماكن المقدسة يجب أن تتوقف الآن.

وعبّر وينسلاند في تصريح صحفي صادر عنه، عن قلقه إزاء الأحداث المتصاعدة في المسجد الأقصى قائلًا: "نشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الأمني في القدس ".

ودعا القادة السياسيين والدينيين من جميع الأطراف للمساعدة في تهدئة الأوضاع في القدس.

وتابع: "الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع كل الأطراف وشركائها الأساسيين في المنطقة لتهدئة الأوضاع".

وختم وينسلاند قائلًا: "نحث سلطات الطرفين على الحد من التصعيد فورا ومنع المزيد من استفزازات المتشددين".

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