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اشتية: اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين نذير خطير واستفزاز للمشاعر

الجمعة 15 أبريل 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين نذير خطير واستفزاز للمشاعر



رام الله / سما /

- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءها بوحشية على المصلين والمعتكفين في رحابه الطاهرة خلال الشهر الفضيل، وتدنيس القبلة الأولى للمسلمين نذير خطير واستفزاز للمشاعر.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الاعتداء استباحة لحقوق المسلمين في أداء صلواتهم فيه، ولا سيما خلال ليالي شهر رمضان المبارك، ولشعبنا الحق في الدفاع عن أرضه ومقدساته.

ودعا اشتية الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية إلى إدانة هذا الانتهاكات، والعمل على عدم تكرارها وعدم السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد المبارك.

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