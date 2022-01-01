رغم تضييقات واعتداءات الاحتلال.. 50 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في "الأقصى"

القدس المحتلة / سما /

أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة اليوم الجمعة، الثانية من شهر رمضان، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم اعتداءات الاحتلال فجرًا.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 50 ألف مصلٍ، أدوا الجمعة الثانية من شهر رمضان في "الأقصى"، وسط إجراءات مشددة من الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، أصيب 152 فلسطينيًّا باعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، حيث أطلقت وابلًا من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين من الداخل المحتل وأهالي القدس، إلى المسجد الأقصى؛ لأداء صلاة الجمعة والرباط فيه تلبيةً لدعوات الفعاليات الشعبية والدينية وغيرها، لحماية المسجد في ظل التهديد من قبل جماعات الهيكل المزعوم باقتحام المسجد.

ويبدأ عيد الفصح اليوم الجمعة (14 رمضان) ويستمر لثمانية أيامٍ متتالية، وسط خشية من أن تكون اقتحامات المستوطنين الاستفزازية، صاقع تفجير يقود إلى مواجهة عسكرية بين الاحتلال والشعب الفلسطيني على أكثر من جبهة، على غرار ما حدث العام الماضي.