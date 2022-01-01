مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في قطاع غزة صباح اليوم الجمعة، حصيلة العمل على معابر القطاع ليوم أمس الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى في معبر "كرم أبو سالم" استيراد 335 شاحنة، فيما تم تصدير 29 شاحنة.

وعبر معبر رفح التجاري، أوضحت أنه جرى استيراد 160 شاحنة، مقابل تصدير 14 شاحنة.

وحول كميات البترول الواردة، بينت أنه تم استيراد 26 شاحنة سولار، وشاحنتين بنزين و35 شاحنة غاز و11 شاحنة وقود لمحطة الكهرباء.

وذكرت أنه جرى في معبر رفح البري، مغادرة 368 مسافراً، فيما جرى إتمام الإجراءات الجمركية لعدد 275 مسافر قادمين من الجانب المصري، إضافة لإتمام الإجراءات الجمركية لعدد 576.