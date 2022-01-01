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عضو "كنيست" من قائمة "منصور عباس" يقرر الانسحاب من الحكومة إذا استمر اقتحام الاقصى

الجمعة 15 أبريل 2022 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو "كنيست" من قائمة "منصور عباس" يقرر الانسحاب من الحكومة إذا استمر اقتحام الاقصى



القدس المحتلة / سما /

أعلن عضو الكنيست العربي من القائمة الاسلامية الموحدة "مازن غنايم"، اليوم الجمعة، أنه ابلغ رئيس حكومة الاحتلال بينت نيته الانسحاب من الإئتلاف الحكومي في حال استمرار الاعتداء على المسجد الأقصى

وقال موقع القناة 7: "إن عضو الكنيست مازن غنايم من القائمة العربية الموحدة "راعام" أبلغ رئيس الوزراء "بينيت" أنه سينسحب من الائتلاف الحكومي في حال استمرار نشاط الشرطة "الإسرائيلية" في المسجد الأقصى.

وأضافت القناة العبرية: "عضو الكنيست أحمد الطيبي في طريقه الى المسجد الأقصى".

من جانبها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إن رئيس الوزراء "بينيت" أجرى تقييماً للوضع قبل عيد الفصح قائلاً: "قوات الأمن جاهزة لأية مهمة".

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