هنية : خياران فقط أمام العربدة الإسرائيلية واقتحام المسجد الاقصى

غزة/ سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن "هناك خياران فقط أمام العربدة الإسرائيلية واقتحام المسجد الاقصى".

وأوضح هنية في تصريح صحفي، "أمام العربدة الصهيونية واقتحام المسجد الاقصى المبارك: هناك خياران فقط إما الاحتلال والبطش والقرابين في المسجد الأقصى، أو الرباط وترسيخ إسلامية القدس ومسجدها الأقصى".

وأضاف: "نحن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية من يقرر، وقرارنا الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته مهما كان الثمن".

وتابع: "لا مكان للغزاة في قدسنا وأقصانا وسوف ننتصر في صراع الإرادة والهوية مهما طال الزمن".