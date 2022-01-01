  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن يطالب الاحتلال بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الأقصى فورا

الجمعة 15 أبريل 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يطالب الاحتلال بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الأقصى فورا



القدس المحتلة / سما /

 أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك /الحرم القُدسيّ الشريف والاعتداء عليه وعلى المصلين يُعّد انتهاكاً صارخاً، وكما أنه تصرفٌ مدانٌ ومرفوض، مُطالباً السلطات الإسرائيلية بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم فوراً.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة هذا التصعيد الخطير، وحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسيّ الشريف والمصلين، وطالبها بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

الأكثر قراءة اليوم

ذبحًا بالسكين.. الشاباك يعلن اعتقال فلسطيني من الخليل قتل إسرائيليين وعاملا اجنبيا

اسرائيل تقرر إغلاق الضفة والقطاع والمعابر

تسريب جديد لخيرت الشاطر يكشف رفض تعريض مصلحة إسرائيل للخطر.. (فيديو)

أشقاء الشهيد شأس كممجي يودعونه بعد الإفراج عنهم ويد أحدهم مكبلة بالقيود

حملة يهوديّة إسرائيليّة لمحاكمة عبد الباري عطوان بتُهمة تشجيع الإرهاب لدعمه المقاومة

موسكو تعلن اكتشاف مسيرات لرش مواد بيولوجية جنوبي أوكرانيا

شاهد..مصرع لاعب ريال مدريد السابق بحادث سير مُروع

الأخبار الرئيسية

صور : 152 مصابًا وأكثر من 400 معتقل جراء اقتحام جيش الاحتلال للمسجد "الأقصى"

صحيفة: المقاومة في غزة رفعت جهوزيتها إلى درجة "استنفار حرب"

305a2c3b1d19ea59f940c0690a44b423

موقع عبري: لهذا السبب .. القلق الرئيسي من حركة فتح !!

استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال بجنين

الأزهر : جرائم الاحتلال وارهابه في فلسطين وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم