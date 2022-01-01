لهذا السبب .. بن غفير يطلب تعويضًا ماليًا من يعلون !

القدس المحتلة / سما /

طلب عضو الكنيست اليميني المتطرف ايتامار بن غفير، من وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق موشيه يعلون، بدفع تعويض مالي له وتقديم اعتذار على تصريحات أطلقها الأخير اتهمه فيها بأنه يدعو "لقتل العرب".



وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن بن غفير وجه تحذيرًا إلى يعلون طالبه بدفع مبلغ 144 ألف شيكل، ونشر اعتذار، وإلا سيرفع دعوى تشهير ضده.



وكان يعلون في مقابلة مع هآرتس نشرت الشهر الجاري، قال خلالها إن بن غفير يحرض على قتل العرب، وأنه نادى بذلك خلال تجمع لجنود إسرائيليين ومستوطنين من أتباعه.



واعتبر محامي بن غفير هذه التصريحات بأنه أضرت بموكله وسمعته الحسنة وشوهت صورته بدون سبب وكل هذا بقصد جعله هدفًا للكراهية والسخرية في نظر الكثيرين. وفق تعبيره.



وقال بن غفير، إنه لم يدعو أبدًا لقتل العرب وحتى بعد العمليات الأخيرة كان هناك من يصرخ بذلك، لكنه كان يسكتهم ويقول لهم "الموت للإرهابيين فقط". وفق تعبيره وزعمه.



وأضاف "تصريحات يعلون هي جزء من حملة كراهية وتحريض ضدي من اليسار الذي يحاول عمدًا تشويه سمعتي خاصةة عندما يرون مدى حب شعب إسرائيل لي .. ولن أقول أكثر: من يكذب ويشهر سيقاضى ويدفع من جيبه".

القدس