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الشيخ عكرمة صبري: نُحذر بشدة من إدخال القرابين إلى الأقصى

الجمعة 15 أبريل 2022 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عكرمة صبري: نُحذر بشدة من إدخال القرابين إلى الأقصى



القدس المحتلة/سما/

حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة، بشدة من إدخال القرابين إلى الأقصى المبارك.

جاء ذلك في اعقاب اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وإيقاع عشرات الإصابات في صفوف المصلين المحتشدين في المسجد الأقصى.

وقال الشيخ صبري، معقباً على ذلك: "الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العُزل بطرق حربيــة وبالأسلحــة النارية".

وكان قد افاد الهلال الأحمر بالقدس، بإصابة 59 مواطناً في المسجد الأقصى إلى الآن نقلوا جميعهم إلى مستشفيات القدس، لأفتاً إلى أن قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الإسعاف التي تصل لمنطقة باب الأسباط. حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة، بشدة من إدخال القرابين إلى الأقصى المبارك.

جاء ذلك في اعقاب اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك وإيقاع عشرات الإصابات في صفوف المصلين المحتشدين في المسجد الأقصى.

وقال الشيخ صبري، معقباً على ذلك: "الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العُزل بطرق حربيــة وبالأسلحــة النارية".

وكان قد افاد الهلال الأحمر بالقدس، بإصابة 59 مواطناً في المسجد الأقصى إلى الآن نقلوا جميعهم إلى مستشفيات القدس، لأفتاً إلى أن قوات الاحتلال تعيق عمل سيارات الإسعاف التي تصل لمنطقة باب الأسباط

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