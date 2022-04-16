طقس فلسطين خلال الايام الخمسة القادمة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 15-4-2022، أن لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويبقى الجو شديد الإعتدال نهاراً ومنعش الى بارد نسبي في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 2022-04-16

يطرأ إرتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو ربيعياً تماماً وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام ، مع ساعات المساء تعود الأجواء الباردة من جديد بمشيئة الله تعالى. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد: 2022-04-17

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو حارا نسبياً نهاراً حتى في المناطق الجبلية. وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لشهر نيسان بحوالي أربعة درجات مئوية على الأقل. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. والله تعالى اعلى واعلم.

الإثنين: 2022-04-18

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو خماسيني حار نسبياً مع رياح شرقية تمتاز بالجفاف. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية جداً. ليلاً يسود جو مائل للبرودة قليلاً خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية. والله تعالى أعلى وأعلم.

الثلاثاء: 2022-04-19

تنخفض الحرارة بشكل كبير بحيث يصبح الجو ربيعياً من جديد بعد الإرتفاع التي شخدته البلاد في اليوم السابق. وتنخفض الحرارة بأكثر من عشرة درجات دفعة واحدة ، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة. ليلاً يسود جو بارد بشكل لافت. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية. والله تعالى أعلى وأعلم.