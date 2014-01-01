  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمريكا: قراصنة كوريا الشمالية سرقوا مئات الملايين بعد فك شيفرة عملات رقمية

الجمعة 15 أبريل 2022 07:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا: قراصنة كوريا الشمالية سرقوا مئات الملايين بعد فك شيفرة عملات رقمية



واشنطن / وكالات /


كشفت السلطات الأمريكية النقاب عن أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بكوريا الشمالية يقفون وراء سرقة عملات مشفرة الشهر الماضي بقيمة 620 مليون دولار.
ونفذ القراصنة عملية الاختراق الكبيرة عبر استهداف مستخدمين للعبة الفيديو الشهيرة آكسي إنفينيتي، بحسب ما أعلنت واشنطن الخميس.
وتعد هذه العملية من أكبر الاختراقات في عالم العملات المشفرة، ما أثار شكوكا كبيرة تتعلق بالأمان في هذه الصناعة التي انتشرت بفضل ترويج المشاهير لها ووعود بتحقيق ثروات سريعة.
وطالت عملية السرقة الشهر الماضي صانعي لعبة "آكسي إنفينيتي"، التي يمكن لمستخدميها كسب عملات مشفرة من خلال اللعب، وذلك بعد أسابيع فقط على قرصنة نحو 320 مليون دولار في هجوم مماثل.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان: "من خلال تحقيقاتنا، تمكنا من التأكد من أن مجموعتي لازاروس جروب، وآي بي تي 38، المرتبطتين بكوريا الشمالية تتحملان مسؤولية السرقة".
واكتسبت "لازاروس جروب" سمعة سيئة عام 2014 بعد اتهامها باختراق شركة الإنتاج السينمائي "سوني بكتشرز إنترناشونال" انتقاما لإنتاجها فيلم "ذا إنترفيو" الذي يسخر من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
ويعود برنامج الاختراق الإلكتروني التابع لكوريا الشمالية إلى منتصف التسعينيات على الأقل، لكنه نما منذ ذلك الحين إلى وحدة حرب إلكترونية يعمل فيها نحو ستة آلاف شخص وتُعرف باسم المكتب 121 وتنشط من دول عدة بما في ذلك بيلاروسيا والصين والهند وماليزيا وروسيا، وفقا لتقرير عسكري أمريكي صادر عام 2020.
وقالت منصة "تشاينالاسيس" لبيانات البلوكتشاين في يناير/ كانون الثاني، إن قراصنة كوريين شماليين سرقوا ما قيمته نحو 400 مليون دولار من العملات المشفرة من خلال هجمات إلكترونية على منافذ عملات رقمية العام الماضي.
وفي حالة سرقة لعبة آكسي إنفينيتي، استغل المهاجمون نقاط ضعف في برنامج مخصص للعبة وضعته شركة "سكاي مايفيس" التي تتخذ فيتنام مقراً.
وتم وضع البرنامج الذي يحتوي على ثغرات من أجل السماح للاعبي آكسي إنفينيتي ببيع وشراء العملات المشفرة بسرعة من خلال خلق عملة داخل اللعبة مرتبطة بالبلوكتشاين الرئيسي لعملة الايثيريوم.
وكانت النتيجة أسرع وأرخص لكنها في النهاية أقل أمانا.
وتمكن المخترقون من الاستيلاء على 173,600 إيثر وما قيمته 25,5 مليون دولار من عملة ستايبل كوين المرتبطة بالدولار الأمريكي.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: القاهرة في موقف شديد الصعوبة مع فصائل المقاومة بغزة

ذبحًا بالسكين.. الشاباك يعلن اعتقال فلسطيني من الخليل قتل إسرائيليين وعاملا اجنبيا

صحيفة تكشف تفاصيل الاتصال الأخير بين حماس والمخابرات المصرية

احدهما شقيق أحد "أبطال نفق الحرية".. شهيدان و 4 مصابين برصاص الاحتلال في جنين

تسريب جديد لخيرت الشاطر يكشف رفض تعريض مصلحة إسرائيل للخطر.. (فيديو)

أشقاء الشهيد شأس كممجي يودعونه بعد الإفراج عنهم ويد أحدهم مكبلة بالقيود

الجهاد الاسلامي: سلاح المقاومة لن يكون معزولًا عن المعركة بالضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

عشرات الاصابات خلال اقتحام جيش الاحتلال للمسجد "الأقصى"

استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال بجنين

الأزهر : جرائم الاحتلال وارهابه في فلسطين وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

العاروري : الاحتلال ارسل عبر وسطاء بأنه لن يسمح بذبح قرابين داخل الاقصى

اسرائيل تقرر إغلاق الضفة والقطاع والمعابر

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم