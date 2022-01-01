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عشرات الاصابات خلال اقتحام جيش الاحتلال للمسجد "الأقصى"

الجمعة 15 أبريل 2022 06:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الاصابات خلال اقتحام جيش الاحتلال للمسجد "الأقصى"



القدس المحتلة/سما/

أصيب 27 فلسطينيًّا، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال الهلال الأحمر في القدس، انه تعامل مع 27 إصابة تم نقلها إلى المستشفيات جراء المواجهات المستمرة في "الأقصى".

وقال مراسل "سما" إن هناك عدد كبير من الإصابات داخل المسجد الأقصى، وأن قوات الاحتلال تُعيق عمل سيارات الإسعاف التي تصل إلى منطقة باب الأسباط.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح، والسحل على المصور الصحفي رامي الخطيب.

واقتحمت قوات الاحتلال باحات "الأقصى، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المصلين؛ أسفر عن وقوع إصابات بين صفوفهم.

وتوافد منذ ساعات الفجر الأولى،الآلاف من الفلسطينيين من الداخل المحتل وأهالي القدس، إلى المسجد الأقصى؛ لأداء صلاة الجمعة والرباط فيه تلبيةً لدعوات الفعاليات الشعبية والدينية وغيرها، لحماية المسجد في ظل التهديد من قبل جماعات الهيكل المزعوم باقتحام المسجد و "ذبح القرابين" فيه.

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