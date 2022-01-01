استشهاد شاب متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الاحتلال بجنين

جنين/سما/

استشهد فجر اليوم الجمعة، الشاب شوكت كمال عابد، (17 عاما)، من سكان كفر دان بمدينة جنين، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص الاحتلال يوم امس الخميس.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، استشهاد الشاب شوكت عابد بعد ان كان يعالج في مستشفى ابن سينا في جنين.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت مساء الخميس، عن استشهاد المواطن فواز حمايل متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في بيتا، أول أمس الأربعاء.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت صباح الخميس، استشهاد شابين متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة جنين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الشهيدين في جنين هما: الشاب مصطفى أبو الرب من قرية مسيلية، والشاب شأس كممجي، شقيق الأسير أيهم كممجي أحد منفذي عملية نفق الحرية في سجن جلبوع العام الماضي.