"سانا" : عدوان جويّ إسرائيليّ استهدف "مواقع عسكريّة" بريف دمشق

وكالات - سما-

أفادت وكالة الأنباء السورية"سانا"، قبيل انتصاف ليل الخميس، بسماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق.

وبعد وقت وجيز، أوردت الوكالة نقلا عن مراسلها، القول إن "عدوانا جويا إسرائيليا استهدف بعض النقاط في ريف دمشق".

بدوره، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: "دوي انفجارات متتالية في ريف دمشق الجنوبي الغربي، نتيجة قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية".

ولم توضح الوكالة، أو المرصد، ما إذا أوقعت الغارة ضحايا.

وفي التاسع من الشهر الجاري، قالت "سانا"، إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف. ولاحقًا، أكّد مصدر عسكري للوكالة أنه "حوالي الساعة 6:45 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه شمالي لبنان مستهدفًا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وتصدى دفاعنا الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".

وذكر المرصد السوري حينها، أن "صواريخ إسرائيلية استهدفت عدة نقاط في محيط مدينة مصياف ونقطة في قرية السويدي ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي بريف حماة الغربي، حيث تتواجد ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني" و"مستودعات ومراكز بحوث لتطوير الصواريخ، والطائرات المسيرة".

وفي الثامن من الشهر الماضي، أعلن "الحرس الثوري" الإيراني، أن اثنين من عناصره قتلا في قصف إسرائيلي قرب العاصمة السورية دمشق، قبل إعلانه بأيام، متوعدا تل أبيب بالثأر والانتقام وبأن تدفع "ثمن جريمتها".