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النونو: هنية يجري اتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي

الجمعة 15 أبريل 2022 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النونو: هنية يجري اتصالات لوقف العدوان الإسرائيلي



الدوحة / سما /

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن رئيس الحركة أجرى اتصالات عديدة لوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا وكف يده عن المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب عدوانه اليومي على أهلنا في مخيم جنين وبقية مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح هنية في بيان أن هذه الاتصالات شملت عديد القادة والمسؤولين في المنطقة.

وذكر النونو أن هنية أبلغ مختلف الجهات المعنية أن الاحتلال هو المسؤول عن إشعال الحرائق في المنطقة، وعليه أن يوقف فورًا استفزازاته وجرائمه والعبث بالمقدسات واستمراء القتل والاغتيال في صفوف شعبنا".

وأشار إلى أن شعبنا موحد في أماكن تواجده كافة في وجه هذا العدوان المتجدد.‏

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