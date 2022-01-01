تواصل انتهاكات الاحتلال: 3 شهداء وجرحى واعتقالات واسعة واقتحام للأقصى

رام الله / سما /

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الخميس، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث ارتقى 3 شهداء في جنين ونابلس، وأصيب عدد آخر من المواطنين خلال مواجهات، وجرى اعتقال 47 مواطناً بينهم 5 أطفال، بينما قرر الاحتلال الاستيلاء على مساحات زراعية في الأغوار، وأغلق عددا من الطرق.

واقتحم 85 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك؛ وتمكن حراس الأقصى من ضبط 3 مستوطنين أثناء محاولتهم اقتحام المسجد، وواصلت جرافات المستوطنين العمل على إقامة بؤرة استيطانية بالأغوار.

3 شهداء وعدد من المصابين في استمرار تصعيد الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة، استشهاد المواطن فواز حمايل، من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الحي في الصدر، أمس الأربعاء، خلال اقتحام البلدة.

واستشهد، الشاب شأس كممجي، وهو شقيق الأسير أيهم كممجي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة كفر دان غرب جنين.

كما استشهد الشاب مصطفى فيصل أبو الرب، من قرية مسلية، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه أثناء تواجده على الشارع الرئيسي قرب حرش السعادة على مدخل جنين الغربي.

وذكرت مصادر طبية، أن ستة مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدتي اليامون وكفردان، غرب جنين.

وأصيب مواطن بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في عينه، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط جامعة خضوري بطولكرم.

وفي السياق، أصابت قوات الاحتلال شابا بالرصاص الحي في إحدى قدميه، خلال مواجهات دارت في قرية بدرس غرب رام الله.

وعلى مدخل بلدة النبي صالح شمال غرب رام الله، أصيب شاب بالرصاص الحي في القدم، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأصيب، عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بيتا جنوب نابلس.

كما أصيب فتى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين بالاختناق، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من محافظة الخليل.

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويواصلون العمل على إقامة "بؤرة" في الأغوار

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن حراس المسجد الأقصى ضبطوا 3 مستوطنين أثناء محاولتهم اقتحام المسجد الأقصى المبارك، ضمن مساعي أعلنت عنها ما تسمى جمعيات "الهيكل" لتقديم ما يسمى قربان الفصح في الأقصى.

وصباحاً، أفادت دائرة الأوقاف بأن 85 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

من جانب آخر، واصلت جرافات المستوطنين العمل على إقامة بؤرة استيطانية في سهل موفية، إلى الشمال من خربة الحديدية، بالأغوار الشمالية.

اعتقال 47 مواطناً بينهم 5 أطفال

اعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من مخيم نور شمس في طولكرم، وهم: نعمان مغير بردويل، وإسماعيل عزت جابر، وسعيد عزت جابر، وعايد أبو حرب، وعدي شعبان، وإسلام خالد فودة، وإيهاب الأشقر، وهيثم مرعي شحادة، وعلي جابر، وأنس محمود جابر، موسى المشة، وأحمد المشة، وحسن المشة.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال 9 مواطنين، وهم: أبي يوسف ابو مارية، ومهدي مرشد عوض، وعمرو علاء أبو عياش، من بلدة بيت أمر، والأسير المحرر جبريل شاهر الأطرش، والمواطنين محمد فضل محفوظ، وعبد الله جهاد القواسمي من مدينة الخليل، وجميل زماعرة، ومحمد زماعرة من بلدة حلحول، ونسيم تيسير الطيطي من مخيم العروب.

وفي بلدة بدرس غرب رام الله، هاجمت اعتقلت قوات الاحتلال مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم في ملعب المدرسة، واعتقلت 5 منهم تتراوح أعمارهم بين 8 و 13 عاماً، وهم: نسيم خلف عوض، وعيسى زبارقة، ومحمد يوسف حسن خليل، ومعتز رشيد عوض، وعوض عبد الله عوض.

كما جرى اعتقال الشابين، رسلان عبد الباسط رسلان، وأحمد محمود عامر، خلال مواجهات اندلعت في المنطقة الغربية من القرية.

وشهدت محافظة جنين، اعتقال الأشقاء مجد ومحرم وعماد كممجي من بلدة كفردان، إضافة إلى الأسير المحرر زكي مرعي، وشقيقيه عدنان وايهاب، والمواطن محمد حافظ صعايدة من بلدة اليامون.

كما اعتلقت قوات الاحتلال المواطن أمير اشتية من منزله في حي رفيديا بنابلس، والمواطن حمدي دويكات من منطقة بلاطة البلد شرقي المدينة، إضافة للمواطن بلال اشتية الذي اعتقل من منزله في قرية تل جنوب غرب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حمزة صالح العطعوط من حي أم الشرايط بمدينة البيرة.

وجرى اعتقال الشاب عمر إبراهيم موسى، بعد دهم منزل والده في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المواطن نضال خالد بني عودة، من بلدة طمون، على طريق حوارة جنوب نابلس، فيما اعتقل الشاب عبد الرحمن معين جرار، من بلدة جبع جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز حوارة العسكري.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن داوود أبو سبيتان، بعد ان داهمت منزله في بلدة الطور شرقي المدينة.

كما شهدت البلدة القديمة في القدس اعتقال الشاب رائد حجازي، بعد دهم منزله.

واعتقل الاحتلال الشاب يحيى جبارين، وهو من أراضي عام 48، خلال تواجده قرب باب حطة، في مدينة القدس المحتلة.

ومن محيط باب العمود، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد طه (14 عاما).

قرار بالاستيلاء على مساحات زراعية وإغلاق طرق

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا بالاستيلاء على مساحات من أراضي حمصة التحتا وفروش بيت دجن الواقعة في الأغوار الشمالية والوسطى.

ويقضي القرار بوضع اليد على مساحة 264.4 دونما من أراضي تلك المناطق لأغراض عسكرية.

من جانب آخر، أغلقت جرافة عسكرية إسرائيلية طرقا زراعية قوات الاحتلال طرقا زراعية في المنطقة الشمالية من بلدة عينابوس، جنوب نابلس.

كما أغلقت قوات الاحتلال منطقة عقبة حسنة الموصلة إلى قرى الريف الغربي لمحافظة بيت لحم، ومنعت المركبات من الدخول والخروج من وإلى بيت لحم.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدة المقامة على مدخل بلدة بيت عينون شمال الخليل، ومنعت المواطنين من التنقل، كما أغلقت البوابة الحديدة المقامة على مدخل مخيم العروب الرئيسي، ومنعت المواطنين من التنقل، واحتجزت عددا من المركبات وفتشتها، ودققت في هويات المواطنين.

الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شرق بيت حانون

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام والأراضي الزراعية شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.