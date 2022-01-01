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طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة

الجمعة 15 أبريل 2022 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خلال الايام المقبلة



رام الله / سما /

لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة يوم غد الجمعة، حيث تبقى حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام. ويبقى الجو شديد الاعتدال نهاراً ومنعش الى بارد نسبي في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى جنوبية، وفقاً لموقع طقس فلسطين .

أما يوم السبت فيطرأ إرتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة مع بقاء الجو ربيعياً تماماً وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية لمثل هذا الوقت من العام ، مع ساعات المساء تعود الأجواء الباردة من جديد بمشيئة الله تعالى. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية.

و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاحد المقبل ويكون الجو حارا نسبياً نهاراً حتى في المناطق الجبلية. وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية لشهر نيسان بحوالي أربعة درجات مئوية على الأقل. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الاثنين المقبل، من المتوقع أن يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو خماسيني حار نسبياً مع رياح شرقية تمتاز بالجفاف. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية جداً. ليلاً يسود جو مائل للبرودة قليلاً خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون شرقية الى شمالية شرقية. والله تعالى أعلى وأعلم.

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