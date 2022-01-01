هنية يضع أمير قطر في صورة التطورات في القدس والضفة

غزة / سما /

وضع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، الخميس، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في صورة الأوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والتي أسفرت عن ارتقاء نحو 19 شهيدًا منذ مطلع شهر رمضان المبارك برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مكتب هنية، في بيان صحفي وصل "سما"، أنّ رئيس حماس تلقّى اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر عصر اليوم، حذّر خلاله من أنّ استمرار الاحتلال في هذه السياسة "سيكون له انعكاسات وتداعيات خطيرة".

وشدد على ضرورة السماح للمصلين بالوصول للأقصى، ووقف أي اعتداء بحقهم أو منعهم من الوصول، معتبرًا أن أي مساس بالأقصى وبإسلاميته يمثل اعتداء على كل مسلم أينما كان.

وأعرب هنية عن تقديره العميق لدور قطر على المستوى السياسي والإنساني الداعم للقضية الفلسطينية ولشعبنا في مختلف أماكن تواجده، مشيرًا إلى المواقف القطرية الثابتة والدعم المتواصل وخاصة المنحة القطرية الشهرية لقطاع غزة، وإعادة الإعمار والمساعدات الدائمة للمواطنين.

من جانبه، أكّد أمير قطر دعم بلاده المتواصل للشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والوقوف الدائم مع أهلنا وخاصة في غزة لتخفيف آثار الحصار الذي تعانيه، بحسب البيان.