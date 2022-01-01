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الهباش يدعو القيادات الدينية وخطباء الجمعة في العالم الإسلامي لنصرة فلسطين والأقصى

الجمعة 15 أبريل 2022 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يدعو القيادات الدينية وخطباء الجمعة في العالم الإسلامي لنصرة فلسطين والأقصى



رام الله / سما /

دعا قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، علماء وخطباء الأمة الإسلامية وقياداتها الدينية لتخصيص خطبة يوم غد الجمعة، للحديث عن مدينة القدس والمسجد الأقصى والأخطار المحدقة بها جراء استمرار هجمة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك .

وطالب الهباش في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، خطباء وعلماء العالم الإسلامي بجعل منبر يوم الجمعة يصدح بالمسلمين أن أغيثوا القدس وأهلها فهي قبلة المسلمين الأولى وفيها ثالث أعظم مسجد بني على وجه الأرض، وهي درة تاج المسلمين وقلب الأمة النابض .

ودعا خطباء المساجد في العالم الإسلامي إلى أخذ دورهم الحقيقي والريادي في توجيه الأمة نحو قضيتها المركزية والأساسية وهي فلسطين وبالذات قضية القدس.

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