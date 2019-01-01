اسرائيل تقرر إغلاق الضفة والقطاع والمعابر

القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال انه في أعقاب تقييم الوضع الأمني وتوجيهات وزير الجيش، سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وستغلق المعابر مع قطاع غزة عشية " عيد الفصح اليهودي"، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة، 15.4.22 تمام الساعة 16:00 ولغاية يوم السبت 16.4.22 الساعة 00:00.

فيما سيتم إجراء تقييم إضافي للوضع الأمني يوم السبت، 16.04، برئاسة وزير الجيش وفي أعقابه يتقرر استمرار الإغلاق أو عدمه خلال أسبوع "عيد الفصح".

هذا وأعلن منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية، اللواء غسان عليان، في نهاية تقييم الوضع، أن وزير الجيش بني غانتس قرر إعادة فتح معابر الجلمة والريحان لدخول مواطني اسرائيل الى جنين ابتداءً من يوم السبت 16.4.22، وفقًا لتوصية الجيش والأجهزة الأمنية واستنادًا الى تقييم إضافي للوضع الأمني يعقد يوم الجمعة.

كما سيتم السماح مجددًا للتجار ورجال الأعمال البارزين (BMC) الخروج من منطقة جنين وفقًا لإجراءات الإغلاق العام.

وقال المنسق "الاغلاق لن يشمل الحالات الإنسانية، والطبية والاستثنائية، وتتم بموافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق."