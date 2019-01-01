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فلسطين تصادق على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019

الخميس 14 أبريل 2022 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 صادق وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي على الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي 2019، بالتوقيع على صك انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية بطلب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد متابعتها لاعتماد "اليونسكو" للاتفاقية كأول معاهدة للأمم المتحدة ذات نطاق عالمي في مجال التعليم العالي.

وأودع سفير فلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منير أنسطاس، اليوم الخميس، صك الانضمام لدى المديرة العامة لـليونسكو.

وأوضح انسطاس أن الاتفاقية تهدف لتيسير الحراك الأكاديمي والنهوض بجودة مؤسسات التعليم العالي وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي.

وأضاف أن الاتفاقية العالمية للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي هي إضافة نوعية للتعليم العالي في فلسطين، حيث إنها إطار تنظيمي عالمي للاعتراف بمؤهلات التعليم العالي.

وتكمن أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الدولي بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة التعليم والتخفيف من العقبات التي تواجه الطلبة والمدرسين والباحثين الفلسطينيين في الخارج.

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