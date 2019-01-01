اتصال هاتفي بين الرئيس وأمير قطر لبحث التطورات الاخيرة في فلسطين

رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس وسمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، تم خلاله استعراض آخر التطورات الخطيرة في فلسطين بسبب وحشية الممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وأعمال القتل والاعتقالات ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والاقتحامات المدمرة والواسعة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

وأكد أمير دولة قطر خطورة ما يحدث وتضامنه واستعداده للقيام بكل ما تطلبه فلسطين.

من جانبه، شكر الرئيس محمود عباس، سمو الأمير ودولة قطر على هذا الاهتمام، مؤكدا خطورة ما يجري، الأمر الذي سيضطر القيادة الفلسطينية للاجتماع واتخاذ قرارات بهذا الشأن.