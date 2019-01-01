حملة يهوديّة إسرائيليّة لمحاكمة عبد الباري عطوان بتُهمة تشجيع الإرهاب لدعمه المقاومة

وكالات - سما-

شنّت صحيفة “جويش كرونيكال” التي تُعتبر من أضخم الصحف اليهودية في العالم، ومعروفة بدعمها لدولة إسرائيل، هجوما شرسًا على الكاتب والسياسي ورئيس تحرير صحيفة “رأي اليوم” العربيّة عبد الباري عطوان وهدّدت بمُلاحقته قانونيًّا بتُهمة دعم “الإرهاب”، وذلك بعد بثّه شريط فيديو على قناته على “اليوتيوب” يوم الجمعة الماضي تحدّث فيه عن العمليّات الفدائيّة الأربع التي هزّت “إسرائيل” في فترةٍ لم تتجاوز الأسبوعين، وأدّت إلى مقتل 14 شخصًا وإصابة العشرات.

وقال جوناثان ساكيردوتي المحرّر بالصحيفة، إن “مقطع فيديو على يوتيوب يحتفل بمقتل ثلاثة إسرائيليين في تل أبيب الأسبوع الماضي باعتباره “مُعجزة” قد يكون “خرقًا لقانون مُكافحة التشجيع على الإرهاب” في بريطانيا.

وانتقد الصحافي اليهودي وصف عطوان منفّذ عمليّة تل أبيب بـ “الشهيد” و “البطل”، وطالب بمُحاكمته، مثلما انتقد شراسة إدارة “اليوتيوب” التي سمحت بنشر فيديوهاته. وقال “تم حذف الفيديو بعد أن اتصلت الصحيفة اليهودية بعملاق الويب المملوك لشركة Google – ولكن فقط بعد أن استمر لمدّة أربعة أيام وشُوهد أكثر من نصف مليون مرّة”.

ومارست الصحيفة اليهوديّة، حسب اعتراف كاتب المقال، الكثير من الضّغوط على اليوتيوب لحذف الشريط وأشرطة أخرى لمؤسّسات إعلامية فلسطينية وعربية تحدّثت أو قامت بتغطية العمليات ضد إسرائيل، وأشار إلى أنه وبعد ضغوط من هذه الصحيفة (جويش كرونيكل)، أزالت الشركة مقاطع فيديو لخرق قواعدها بشأن التحريض على العُنف ودعم الإرهاب. كما ألغى موقع يوتيوب مؤخرًا الحسابات التي تستضيف خطابات اثنين من دعاة الكراهية.

ونقلت الصحيفة عن اللورد كارلايل التي قالت إنه مُتخصّص في تشريعات مُكافحة الارهاب قوله “إن تصريحات عطوان المليئة بالعاطفة الهستيرية هو تصريح خطير يجب فحصه من قبل الشرطة لاحتمال انتهاكه المادة 1 من قانون الإرهاب”.

ووصف كاتب المقال عطوان بأنه صحافي “بريطاني فلسطيني” معروف عالميًّا ويظهر على عدّة قنوات بريطانية وعالمية باللغتين العربية والإنكليزية، وشبّه الإسرائيليين بالفئران، وقال إن القتلى والجرحى في عمليّة تل أبيب الأخيرة مُعظمهم ليسوا مدنيين وإنما من العسكريين، ورجال أمن، حاليين أو مُتقاعدين (احتياط)، وانتقد عطوان الرئيس محمود عباس لأنه أدان العمليات “الإرهابية”.

واتّهم السيد عطوان نقلاً عن موقع “كاميرا أرابيك” بأنه يملك سجلّاً يمتد لعقود لموقفه الداعم لـ”الإرهاب” ضد إسرائيل، وهناك أكثر من 750 ألف مشترك في قناته، ويتلقّى آلاف التعليقات المُؤيّدة، وهذه الحملات على السيد عطوان، ومن قبل الصحيفة نفسها، والعديد من الصحف والمواقع اليهودية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا ودول أخرى ليست جديدة لأنه يتحدّث دائمًا في مُقابلاته التلفزيونية والصحافية عن المجازر وجرائم الحرب التي ترتكبها “اسرائيل” في حقّ الشعبين الفلسطيني واللبناني، ويُدافع عن حق الشعب الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال وجرائمه، وحماية مقدّساته في القدس المحتلة.

ويُوصف الزميل عطوان بأنه من أكثر الأصوات المؤثرة في العالم العربي والغربي والإسلامي بسب تحليلاته لأوضاع الشرق الاوسط وتطوّراتها، وكان يظهر باستمرار على قنوات عالمية مثل “سي بي سي” و”بي بي سي” و”فرانس 24″ و”سي إن إن”، ومُعظم القنوات العربية والقائمة تطول، قبل أن تنجح ضُغوط إسرائيلية وعربية في تقليص حُضوره، ومنعه من الظّهور كُليًّا في بعض الحالات.

محام بريطاني اطّلع على هذه الحملة، قال إنها مُحاولة شرسة لتكميم صوت السيّد عطوان، وكل الأصوات الاخرى المُنتقدة للجرائم الإسرائيلية، مثلما تُشكّل انتهاكًا لحرية التعبير بما قد يؤدّي إلى تصعيد التطرّف في أوساط الجاليات العربيّة والإسلاميّة في الغرب في الحاضر والمستقبل، محطة “بي بي سي” البريطانية الناطقة باللغة العربية لم ترضخ لهذه الضغوط والحملات الشّرسة من قبل الصحيفة اليهودية نفسها التي انتقدتها كثيرًا لاستضافة الزميل عطوان، واستمرّت في استضافته، وأرسلت ردًّا أكّدت فيه أنها تستضيف كُل الآراء.

ما زال من غير المعروف كيف ستتطوّر هذه الحملة ضدّ الزميل عطوان، وكيف سيكون ردّ السلطات البريطانية الأمنية عليها، والاتّهامات التي وردت فيها، وما إذا انتهك قانون الإرهاب فعلاً بمُمارسة حقّه في التعبير، والتصدّي لفضح الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، حيث تصل العقوبة إلى 15 عامًا سجنًا إذا ما جرى تقديمه للمُحاكمة بالتّهم المذكورة آنفًا وإدانته.

ويُذكر أن السيّد عطوان من مواليد مخيم دير البلح للاجئين في قطاع غزة حيث جرى تشريد عائلته من بلدة أسدود الساحلية في المناطق المحتلة عام 1948، وتعيش عائلته حاليًّا في مخيم رفح.