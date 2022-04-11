شاهد..مصرع لاعب ريال مدريد السابق بحادث سير مُروع

وكالات - سما-

أبدى رئيس كولومبيا إيفان دوكي، أسفه لوفاة لاعب كرة القدم الدولي السابق فريدي رينكون، مبرزا أنه "كان وسيظل رمزا لكرة القدم الكولومبية".

وقال دوكي: "فريدي رينكون كان وسيظل رمزا لكرة القدم الكولومبية. شكرا فريدي على كل ذلك السحر وتلك القوة في الملعب التي ألهمتنا وتركت لحظات لا تنسى. أرسل التعازي لأقاربه وأصدقائه".

من جانبه نعى الاتحاد الكولومبي لكرة القدم رينكون في بيان قائلا "هذه خسارة كبيرة لأسرته وأصدقائه وخسارة كبيرة لرياضتنا.. سنفتقده وسنتذكره بكل حب وتقدير واحترام وإعجاب. نرسل القوة والدعم والتعازي لأسرته ، آملين أن يتحملوا هذه الخسارة الحزينة والمؤلمة".

وتوفي رينكون عن عمر 55 عاما متأثرا بإصابة تعرض لها في حادث سيارة الإثنين الماضي.

وكانت سيارة يستقلها لاعب منتخب كولومبيا السابق مع ثلاثة أشخاص آخرين قد اصطدمت فجر الإثنين الماضي بحافلة نقل عام في كالي.

ونقل رينكون إلى المستشفى عقب الحادث الذي تسبب له في إصابة قوية بالرأس خضع على إثرها لجراحة استمرت ساعتين و45 دقيقة.



واشتهر رينكون بالهدف الذي أدرك به التعادل لمنتخب كولومبيا 1-1 في مونديال 1990 بإيطاليا ليقود فريقه للتأهل لأول ثمن نهائي كأس عالم في تاريخه.



وبدأ رينكون مشواره الاحترافي في فريق أتلتيكو بوينافينتورا الكولومبي ثم لعب في أندية مثل بالميراس وكورينثيانز البرازيليين ونابولي الإيطالي وريال مدريد الإسباني الذي خاض معه 21 مباراة، وسانتا فيه وأمريكا دي كالي الكولومبيين.