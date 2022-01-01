أشقاء الشهيد شأس كممجي يودعونه بعد الإفراج عنهم ويد أحدهم مكبلة بالقيود

جنين/ سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة لاشقاء الشهيد شأس كممجي وهم يودعونه بعد الإفراج عنهم مباشرة عقب اعتقالهم لدى الاحتلال صباح اليوم.

واستشهد كممجي، صباح اليوم الخميس، برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم جنين أسفرت عن أستشهاد اثنين من المواطنين وهم "شأس كممجي شقيق أيهم كممجي أحد أبطال نفق الحرية ، والشهيد الثاني هو مصطفى أبو الرب " وبالإضافة لإصابة أخرين وصفت جراح أحدهم بالخطيرة، وفق بتصريح صحفي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينة في رام الله.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت اشقاء الشهيد شأس كممجي وهم "عماد ، محرم ، وكرم " بعد اقتحام منزلهم وتفتيشه بشكل كامل.