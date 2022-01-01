قائد فيلق القدس الإيراني: إسرائيل أصغر من منافستنا وتخشى المقاومة في لبنان

وكالات - سما-

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية نور نيوز عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني قوله اليوم الخميس إن إيران ستواجه إسرائيل بضراوة “كلما شعرت بضرورة ذلك”.

وقال “أينما نرصد تهديدا صهيونيا، سنواجهه بضراوة، فهم أصغر من أن يواجهونا”.

ورأى أن “وتيرة إزالة الكيان الصهيوني و تدميره تتسارع”، مضيفا: “اليوم فلسطين حية وطريق الشهداء مستمر”.

وأشار إلى أن “الكيان الصهيوني بات يخشى أبطال المقاومة في لبنان ويتفاداهم، وبات عاجزا أمامهم. وأبطال فلسطين أدخلوا الرعب إلى نفوس الصهاينة”، مهددا أنه “إذا تعرضت مصالحنا لخطر في أي منطقة من العالم سنرد بقوة”.

من جهة أخرى أعلن قاآني: “لدينا أدلة لا غبار عليها على جرائم السعوديين في اليمن”، لافتا إلى أن “أبطال اليمن يصنعون صواريخهم بعيدة المدى بأنفسهم”.