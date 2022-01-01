  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قائد فيلق القدس الإيراني: إسرائيل أصغر من منافستنا وتخشى المقاومة في لبنان

الخميس 14 أبريل 2022 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد فيلق القدس الإيراني: إسرائيل أصغر من منافستنا وتخشى المقاومة في لبنان



وكالات - سما-

 نقلت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية نور نيوز عن قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني قوله اليوم الخميس إن إيران ستواجه إسرائيل بضراوة “كلما شعرت بضرورة ذلك”.
وقال “أينما نرصد تهديدا صهيونيا، سنواجهه بضراوة، فهم أصغر من أن يواجهونا”.
ورأى أن “وتيرة إزالة الكيان الصهيوني و تدميره تتسارع”، مضيفا: “اليوم فلسطين حية وطريق الشهداء مستمر”.
وأشار إلى أن “الكيان الصهيوني بات يخشى أبطال المقاومة في لبنان ويتفاداهم، وبات عاجزا أمامهم. وأبطال فلسطين أدخلوا الرعب إلى نفوس الصهاينة”، مهددا أنه “إذا تعرضت مصالحنا لخطر في أي منطقة من العالم سنرد بقوة”.
من جهة أخرى أعلن قاآني: “لدينا أدلة لا غبار عليها على جرائم السعوديين في اليمن”، لافتا إلى أن “أبطال اليمن يصنعون صواريخهم بعيدة المدى بأنفسهم”.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: القاهرة في موقف شديد الصعوبة مع فصائل المقاومة بغزة

قناة عبرية: هكذا نجحت كتائب القسام في كشف خديعة "مترو حماس"

السيسي يتابع عن كثب.. تفاصيل الحادث الأليم في أسوان (فيديو)

خلافا لمزاعم بينيت.. رئيس حركة استيطانية يقر بإعلان "ذبح القرابين" في الأقصى

صحيفة تكشف تفاصيل الاتصال الأخير بين حماس والمخابرات المصرية

احدهما شقيق أحد "أبطال نفق الحرية".. شهيدان و 4 مصابين برصاص الاحتلال في جنين

الفصائل الفلسطينية تعلن التعبئة العامة وتدعو المقاومة لمزيد من الاستنفار والجهوزية

الأخبار الرئيسية

مركزية فتح تؤكد ضرورة انخراط الكل الفلسطيني في التصدي للعدوان القائم..

استشهاد مواطن متأثراً باصابته جنوب نابلس

fde86aa217519286ac93497eda6a7e0e

ذبحًا بالسكين.. الشاباك يعلن اعتقال فلسطيني من الخليل قتل إسرائيليين وعاملا اجنبيا

الجهاد الاسلامي: سلاح المقاومة لن يكون معزولًا عن المعركة بالضفة والقدس

بن شبات يزعم : تلقينا رسالة كتبها السنوار بنفسه بالعبرية وهذا ما جاء فيها ..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم