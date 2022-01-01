مصر.. أربعيني يعذب زوجته حتى الموت ويلقيها أمام منزل شقيقها

وكالات / سما /

فزع مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، على جريمة قتل بشعة تقشعر لها الأبدان وبوحشية دون رحمة تحمل في طياتها الغدر والخسة من زوج لزوجته، حيث استحل تعذيبها وكيها بالحديد حتى الموت خلال شهر رمضان الكريم، وإلقائها أمام منزل شقيقها بقرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم.



وكان اللواء اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز إطسا ببلاغ من شرطة النجدة بإستغاثة أهالي منطقة الجبيلي بإطسا بالعثور على جثة "صابرين .ع.ح" 44 عاما متزوجة ومقيمة في طما مركز إهناسيا دائرة محافظة بني سويف، وفق (البوابة نيوز).



وتبين من تحريات المقدم أسامة قرني رئيس مباحث مركز إطسا ومعاونه النقيب أحمد مخلوف بأن السيدة من مواليد قرية هوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم وأن زوجها يدعى"عبد الرحمن س. ع"(30 سنة - مقيم طما - مركز اهناسيا - بني سويف) ومن مدمني المخدرات، ودائم الخلافات معاها بسبب تعاطيه للمخدرات وبلا عمل ولم يقم بواجبه نحو أسرته من الحياة الكريمة.



وكشفت وحدة مباحث إطسا لغز جريمة القتل والتي بدأت بحدوث مشادة وخلافات بين الزوجة وزوجها لعدم احترامه الشهر الفضيل وتعاطيه للمخدرات وعدم خروجه للعمل من أجل توفير مصاريف أسرته واحتياجها الشديد لتغطية إحتياجات أسرتها،ما دفعه إلى تعذيبها وكيها بالحديد بعد وضعه في النار ولم يتركها إلا جثة هامدة ثم وضعها داخل بطانية ومعاها بطاقتها الشخصية وتركها أمام منزل شقيقها في منطقة الجبيلي بمركز إطسا.



وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال بضع ساعات من العثور على جثة القتيلة،من القبض على الزوج المتهم بمقتل زوجته وبمواجهته أقر واعترف نفصيليا ًبإرتكابة الجريمة وتعذيبها بكيها بالحديد حتى الموت، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2091 لسنة 2022 إداري مركز إطسا، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.