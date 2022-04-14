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ما حقيقة فسخ "أم بي سي" عقد رامز جلال؟

الخميس 14 أبريل 2022 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما حقيقة فسخ "أم بي سي" عقد رامز جلال؟



وكالات / سما /

أثارت أنباء فسخ قناة "MBC مصر" عقد النجم رامز جلال، بسبب فشل برنامج المقالب الذي يقدمه "رامز موفي ستار" وعدم تغطية تكاليفه، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفى مصدر من داخل القناة ما تردد، وأوضح أنها إشاعات ليست صحيحة، وقال إن البرنامج يعرض بشكل طبيعي، ويحقق نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة عالية، وأن تداول هذه الأقاويل ليس لها مبرر.

وحقق برنامج "رامز موفي ستار" أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في رمضان.

وقالت قناة "MBC مصر" في بيان رسمي إن برنامج "رامز موفي ستار" حصد الأرقام القياسية عبر نسب المشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وكثيرا ما يتعرض رامز جلال للانتقادات خلال شهر رمضان في السنوات الأخيرة بسبب برامج المقالب التي يقوم بها. وأبدى الكثيرون تململهم من تكرار الفنان المصري لذات المقالب دون تغيير لعدة سنوات، ما تسبب في هبوط شعبيته.

وينتج برنامج رامز جلال هذا العام هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ. وتم تصوير "رامز موفي ستار" في صحراء المملكة مع فريق أجنبي من الفنيين في الخدع وبرامج المقالب، الذين أعدوا مسرحا للبرنامج في الصحراء لأجل تنفيذ المقالب بنجوم الفن والرياضة والمشاهير.

#رامز جلال #رامز موفي ستار

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