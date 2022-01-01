الرئيس يدعو القيادة للاجتماع يوم الأحد المقبل

رام الله / سما /

دعا الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس القيادة للاجتماع يوم الأحد المقبل عند الساعة التاسعة مساء.

وسيبحث الاجتماع العدوان الإسرائيلي المتواصل على ابناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس.

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، قال إن القيادة الفلسطينية ستعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا، وإنه سيتم اتخاذ قرارات استراتيجية خلاله.

وأضاف الشيخ في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال اتخذت قراراً واضحاً برفع وتيرة القتل في أراضي دولة فلسطين عبر تعليماتها لجيشها بالقتل دون قيود، مشيراً إلى أن ما يجري مجزرة حقيقية لا يمكن السكوت عليها.