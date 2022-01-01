ذبحًا بالسكين.. الشاباك يعلن اعتقال فلسطيني من الخليل قتل إسرائيليين وعاملا اجنبيا

القدس المحتلة / سما /

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الخميس، عن اعتقال شاب فلسطيني من الخليل، خلال عملية مشتركة مع جهاز الشرطة، بزعم مسؤوليته عن قتل زوجين إسرائيليين، ومحاولة قتل أخرى قبل 3 سنوات، وقتل أجنبي قبل شهر، وذلك على خلفية قومية.



وبحسب بيان للشاباك، فإن وسيم السيد من سكان الخليل، قتل في 13 يناير/ كانون الثاني 2019، زوجين إسرائيليين في حي أرمون هنتسيف بالقدس، وقبل يوم من تلك العملية، حاول قتل إسرائيلية في شقتها، فيما قتل في 21 مارس/ آذار 2022، عاملًا أجنبيًا من مولدوفا وأصاب عاملًا آخر من نفس الدولة.



وأشارت إلى أن السيد قام بقتل الإسرائيليين والعامل، ذبحًا بالسكين.



ولفتت إلى أنه بعد ساعات قليلة من العملية الأخيرة التي استهدفت العمال الأجانب في حي أرنونا بالقدس، تم اعتقال وسيم السيد (34 عامًا) في منطقة قريبة، وتبين أنه دخل بدون تصريح عمل، حيث اعتقل لدى محاولته عبور الجدار الفاصل باتجاه الخليل، وتم ضبط سكين بحوزته، ونقل للتحقيق معه وتبين أن يحمل فكر تنظيم داعش، وكان اعتقل على هذه الخلفية لأكثر من عامين بشكل إداري دون أن يكون هناك أي نشاط أمني له.



وخلال التحقيقات معه تبين أنه كان مسؤولًا عن قتل العامل، وكذلك قتل الزوجين الإسرائيليين ومحاولة قتل إسرائيلية وذلك على خلفية قومية.



ووفقًا لمزاعم الشاباك، فإن السيد اعترف أنه قام بذلك كنشاط نابع من فكره الداعم لتنظيم داعش وأنه بايع أمير التنظيم سابقًا.

القدس