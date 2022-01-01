التنمية بغزة توزِّع مساعدات نقدية للأطفال المعرضين للخطر

غزة/ سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، اليوم الخميس، أنها قامت بتوزيع مساعدات نقدية للأطفال، ضمن مشروع دعم خدمات الحماية للأطفال المعرضين للخطر، حيث تم توزيع مبلغ (١٠٥،٠٠٠) شيكل على اجمال (١٥٠) طفلا موزعين على ٩٧ أسرة، في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة محمد العرعير، أن الوزارة تسعى لتحقيق الحماية للأطفال المعرضين للخطر وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها أطفال شعبنا الفلسطيني.

وأشاد العرعير بجهود مرشدي الطفولة العاملين في الميدان مع الأطفال المعرضين للخطر.

وبدوره، أفاد نائب المدير العام للإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة محمود موافي، بأن هذه المساعدات تأتي في اطار تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي وسبل العيش الكريم للأطفال المعرضين للخطر.

كما وأكدت مدير حماية الطفولة منال عدوان، على حرص وزارة على توفير الحماية الكاملة للاطفال وبذل الجهد لتوفير وتلبية الاحتياجات الاساسية لهم وللتخفيف من معاناة الأطفال في ظل الحصار الخانق.