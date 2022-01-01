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الاحتلال اعتقل أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية الشهر الجاري

الخميس 14 أبريل 2022 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 200 فلسطينيّ منذ بداية شهر نيسان الجاري.

وسُجلت منذ فجر اليوم 30 حالة اعتقال على الأقل حتّى اللحظة بينهم أشقاء الشّهيد شأس كممجي الذي ارتقى صباح اليوم وهم أشقاء الأسير أيهم كممجي أحد أسرى "جلبوع" الستة الذين انتزعوا حريتهم، علمًا أن عمليات الاعتقال ما تزال مستمرة، مع استمرار عمليات الاقتحام والمداهمة التي ينفذها جيش الاحتلال للعديد من المناطق والبلدات.

وأوضح نادي الأسير أنّ حالات الاعتقال سُجلت في كافة محافظات الوطن منذ بداية الشهر، إلا أنّها تركزت في محافظتي القدس وجنين، لافتًا إلى أنّه من بين المعتقلين عدد من الجرحى، من بينهم (نور الدين جربوع، وأسيد حمايل، ونسيم شومان، ودانيال الجابر) حيث تحتجزهم سلطات الاحتلال في المستشفيات المدنية.

وأضاف أنّ غالبية المعتقلين تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة، وذلك منذ لحظة الاعتقال مرورًا بالتحقيق، عدا عن عمليات التّنكيل التي طالت عائلاتهم، بما فيها عمليات التّخريب داخل المنازل، وسياسة العقاب الجماعي والتّهديد.

يذكر أنّ وتيرة الاعتقالات الحالية، هي بمستوى الوتيرة التي سُجلت خلال شهريّ نيسان وأيار العام الماضي.

#نادي الأسير #الاحتلال

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