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أخطاء ترتكبها أثناء إنقاص الوزن

الخميس 14 أبريل 2022 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أخطاء ترتكبها أثناء إنقاص الوزن



وكالات / سما /

هناك بعض الأخطاء التي تُعرف باسم "أخطاء فقدان الوزن" التي قد ترتكبها دون أن تدرى وتجعلك لا تفقد الوزن بالرغم من بذلك كل الجهود واتباعك لنظام دايت وممارسة الرياضة، لذا من أجل تجنب حدوث ذلك تعرف على أخطاء ترتكبها أثناء إنقاص الوزن، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تجويع نفسك

على الرغم من أن فقدان الوزن والوجبات الغذائية تدور حول تحقيق "عجز السعرات الحرارية" ، فلا توجد طريقة يمكنك من خلالها إنقاص الوزن عن طريق تجويع نفسك لأنه يؤدي إلى تقليل معدل الأيض لديك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الضعف والإرهاق، مما يعيق عملية التمرين ويمكن أن يؤدي إلى ركود في عملية فقدان الوزن أو فشل كامل في ذلك، يمكن أن يحرم جسمك أيضًا من العناصر الغذائية الأساسية ويحدث نقصًا في الجسم.

تخطي وجبة الإفطار

يعد تخطي وجبة الإفطار أحد أكثر أخطاء فقدان الوزن شيوعًا والفطور هو أهم وجبة في اليوم وهو مهم للغاية لمساعدتك على بدء يومك بجرعة جيدة من الطاقة ووجبة إفطار بروتينية تساعد على تحسين التمثيل الغذائي إلى حد كبير.

استبعاد البروتين من طعامك

تعد البروتينات من المكونات الأساسية للطعام والتي تُعرف أيضًا باسم اللبنات الأساسية للجسم البروتينات مهمة لأسباب مختلفة، وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، من المهم تضمين البروتينات لأنها تمنع فقدان العضلات وتشجع على فقدان الدهون من الجسم حاول وأضف البروتينات الصحية إلى نظامك الغذائي للحصول على نتائج أفضل.

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