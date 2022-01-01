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الصحة العالمية تزف "بشارة سارة" بشأن كورونا

الخميس 14 أبريل 2022 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تزف "بشارة سارة" بشأن كورونا



وكالات / سما /

قالت منظمة الصحة العالمية، إن الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي، وهو اتجاه ساعد فيه تقليل مستويات المراقبة والاختبارات.

وذكرت الصحة العالمية في أحدث تقرير أسبوعي لها عن جائحة كورونا، إن أكثر من 7 ملايين حالة جديدة تم الإبلاغ عنها، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وانخفض العدد الأسبوعي لوفيات كورونا في جميع أنحاء العالم بنسبة 18 بالمئة، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.

وقالت الصحة العالمية إن هذه الانخفاضات "يجب تفسيرها بحذر"، لأن الكثير من الدول التي شهدت انحسارا في تفشي الفيروس غيرت استراتيجيات الاختبار الخاصة بها، وهو ما يعني الكشف عن عدد أقل بكثير من الحالات.

وتتراجع الإصابات والوفيات الجديدة في العالم، بينها منطقة غربي المحيط الهادئ، حيث تسببت موجة الإصابات في اتخاذ إجراءات إغلاق صارمة بالصين.

وقالت المنظمة إنها تراقب عدة متحورات لفيروس أوميكرون.

 

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #كورونا #متحور أوميكرون

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