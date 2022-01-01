طبيب أردني يرافق الملك: العملية نجحت ..صحته جيدة ومعنوياته مرتفعة

وكالات

أعلن طبيب أردني يرافق الملك عبدالله الثاني في رحلة علاجه بألمانيا أن الملك بخير وصحة وعافية ومعنويات مرتفعة”.

ونقلت صحيفة عمون عن الطبيب العسكري المقدم راكان اللوزي إخصاصي جراحة الأعصاب بأن”الملك بخير وصحة وعافية ومعنوياته عالية وأجرينا له العملية على أعلى مستوى احترافي وفني”.

وحسب اللوزي تم تحقق النتيجة الطبية المرجوة وكانت ناجحة بكل المعايير من حيث التوقيت والإجراءات والنتائج.

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن أن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أجرى الثلاثاء 12 نيسان/أبريل 2022، عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري