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"واتس آب" يحصل على ميزات انتظرها الكثيرون

الخميس 14 أبريل 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واتس آب" يحصل على ميزات انتظرها الكثيرون



وكالات / سما /

أشار موقع WABetaInfo إلى أن تطبيق "واتس آب" سيوفر في المستقبل القريب ميزات قد تكون مهمة للكثير من المستخدمين.

وتبعا للموقع فإن خبراء التقنية لاحظوا في النسخة الاختبارية (22.8.0.73) المخصصة لأجهزة iOS ميزات جديدة ستزيد من قدرات الرسم وتحرير الصور في التطبيق مباشرة

ونوه الخبراء بأن مستخدمي "واتس آب" مع الميزات الجديدة ستتاح لهم إمكانيات أكبر للرسم والكتابة على لقطات الشاشة والملاحظات قبل إرسالها للآخرين، وستظهر لهم خيارات قلمين جديدين بسماكة خط مختلفة لهذا الغرض، كما ستتاح لهم إمكانية طمس مناطق معينة من الصور عبر أدوات جديدة التطبيق.

كما تشير المعلومات إلى أن واجهة استخدام محرر الصور في "واتس آب" سيتم تعديلها، وفي أسفل الواجهة ستظهر ثلاثة رموز للأقلام المخصصة للكتابة والرسم وبجانبها الأدوات الجديدة المخصصة لتمويه أجزاء الصور.

وكانت تسريبات قد أشارت في وقت سابق إلى أن المطورين في "واتس آب" يختبرون أيضا ميزات جديدة ستمكن المستخدمين من الرد على الرسائل عبر رسوم تعبيرية جديدة، كما يطورون ميزات تساعد المستخدم على إضافة تعديلات ورموز تعبيرية على الفيديوهات قبل إرسالها للآخرين.

#واتس آب #المستخدمين

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