اعتقال 4 مستوطنين خططوا لـ "ذبح القرابين" بالأقصى

القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أنه تم اعتقال 4 من نشطاء ما يسمى "حركة العودة إلى الجبل" الاستيطانية اليمينية المتطرفة بعد إعلان اعتزامهم "ذبح قرابين عيد الفصح" في المسجد الأقصى يوم غد الجمعة.

وبحسب موق واي نت العبري، فإن الأربعة وهم في العشرينيات من العمر اعتقلوا من مستوطنات الضفة الغربية، والقدس،

وقالت الشرطة الإسرائيلية، أن المعتقلين خططوا لتعكير صفو النظام العام والدعوة إلى إحداث اضطرابات.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم خصصت تعويض مالي لتحفيز لكل من يقوم بـ "ذبح القرابين" في الأقصى.