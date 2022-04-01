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خدمات جباليا يكمل أضلاع المربع الذهبي لبطولة الشهيد وائل عيسى

الخميس 14 أبريل 2022 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات جباليا يكمل أضلاع المربع الذهبي لبطولة الشهيد وائل عيسى



غزة / سما /

أكمل خدمات جباليا أضلاع المربع الذهبي لبطولة الشهيد وائل عيسى لكرة السلة، عقب فوزه الثمين على خدمات دير البلح بنتيجة (88/97)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة، ضمن مباريات المجموعة الثانية من البطولة.

ورغم تقاسم الفر يقين السيطرة على أرباع اللقاء، إلا أن خدمات جباليا استطاع حسم اللقاء، بعدما جاءت النتائج على النحو التالي:

الربع الأول: 18/23 لصالح خدمات جباليا   

الربع الثاني: 17/26 لصالح خدمات الدير

الربع الثالث: 16/31 لصالح خدمات جباليا   

الربع الرابع: 26/28 لصالح خدمات الدير   

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، أحمد شحادة، موسى غنام، مسجل سمير الشطلي، ميقاتي حسن الحشاش، ميقاتي "24 ثانية" مؤمن الجربة.

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#خدمات جباليا #وائل عيسى #كرة السلة #خدمات دير البلح

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