رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يدعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- وزير خارجية أوكرانيا: الوساطة ليست بديلا للمساعدات

- انتقادات شديدة اللهجة للقائد العسكري للجيش لعملية في نابلس

- وزير خارجية تركيا: التطبيع مع إسرائيل يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين

- وزارة المعارف تشترط عدم ذكر النكبة للجمعيات التي ستعمل مع الوزارة

- ساهر فردي تكتب: الأسرى على حق لمقاطعتهم المحاكم العسكرية الإسرائيلية لأنها لا تنصفهم وأنا أنضم إليهم

* "معاريف"

- بروفسور جولدرييخ الذي حصل على جائزة إسرائيل تبرع بالمبلغ لجمعيات حقوق الإنسان، منها "بيتسلم" و"عدالة"، و"كسر الصمت"، و"نقف معا"

وزيرة المعارف تهاجم البروفسور: لا يستحق الجائزة وتبرع بها إلى جمعيات تطارد جنود