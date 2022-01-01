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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 14 أبريل 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يدعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- وزير خارجية أوكرانيا: الوساطة ليست بديلا للمساعدات 

- انتقادات شديدة اللهجة للقائد العسكري للجيش لعملية في نابلس

- وزير خارجية تركيا: التطبيع مع إسرائيل يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين 

-  وزارة المعارف تشترط عدم ذكر النكبة للجمعيات التي ستعمل مع الوزارة

- ساهر فردي تكتب: الأسرى على حق لمقاطعتهم المحاكم العسكرية الإسرائيلية لأنها لا تنصفهم وأنا أنضم إليهم 

* "معاريف"

- بروفسور جولدرييخ الذي حصل على جائزة إسرائيل تبرع بالمبلغ لجمعيات حقوق الإنسان، منها "بيتسلم" و"عدالة"، و"كسر الصمت"، و"نقف معا"

وزيرة المعارف تهاجم البروفسور: لا يستحق الجائزة وتبرع بها إلى جمعيات تطارد جنود 

#الصحف الإسرائيلية

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