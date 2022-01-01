رام الله / سما /
فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، يدعوت أحرونوت)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- وزير خارجية أوكرانيا: الوساطة ليست بديلا للمساعدات
- انتقادات شديدة اللهجة للقائد العسكري للجيش لعملية في نابلس
- وزير خارجية تركيا: التطبيع مع إسرائيل يتعلق بتعاملها مع الفلسطينيين
- وزارة المعارف تشترط عدم ذكر النكبة للجمعيات التي ستعمل مع الوزارة
- ساهر فردي تكتب: الأسرى على حق لمقاطعتهم المحاكم العسكرية الإسرائيلية لأنها لا تنصفهم وأنا أنضم إليهم
* "معاريف"
- بروفسور جولدرييخ الذي حصل على جائزة إسرائيل تبرع بالمبلغ لجمعيات حقوق الإنسان، منها "بيتسلم" و"عدالة"، و"كسر الصمت"، و"نقف معا"
وزيرة المعارف تهاجم البروفسور: لا يستحق الجائزة وتبرع بها إلى جمعيات تطارد جنود