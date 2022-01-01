أوبلاك: مانشستر سيتي لم يستحق التأهل

وكالات / سما /

أعرب يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد عن خيبة أمله بعد إقصاء فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي، خلال مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل السلبي.

ونجح مانشستر سيتي في خطف بطاقة التأهل بفضل فوزه ذهاباً بهدف نظيف، رغم أن أتلتيكو مدريد كان قريباً من التسجيل خلال الشوط الثاني في أكثر من لقطة.

ويرى يان أوبلاك أن فريقه لم يستحق الإقصاء من البطولة لأنه تفوق على مانشستر سيتي بشكل واضح في مباراة اليوم، مشيراً إلى أن التوفيق غاب عن الفريق.

وقال يان أوبلاك في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “لقد بذلنا مجهوداً كبيراً، كانت مباراة رائعة. لقد استحقينا أكثر من ذلك. نشعر بخيبة أمل كبيرة. لقد فعلنا ما بوسعنا للتسجيل والفوز”.

وتابع “في المباراة الأولى كانوا أفضل منا، وفي المباراة الثانية كنا أفضل. لو جمعت المباريات معاً ستجد أننا خلقنا فرص أكثر. في النهاية لم نتأهل”.

وأنهى أوبلاك حديثه “يشعر اللاعبين بخيبة أمل في غرفة تبديل الملابس لأننا لم نصل إلى نصف النهائي. لكن لا أحد يستطيع لوم أحد. لقد قدم الجميع كل شيء. كان ينقصنا القليل من الحظ”.