  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أوبلاك: مانشستر سيتي لم يستحق التأهل

الخميس 14 أبريل 2022 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوبلاك: مانشستر سيتي لم يستحق التأهل



وكالات / سما /

أعرب يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد عن خيبة أمله بعد إقصاء فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي، خلال مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل السلبي.

ونجح مانشستر سيتي في خطف بطاقة التأهل بفضل فوزه ذهاباً بهدف نظيف، رغم أن أتلتيكو مدريد كان قريباً من التسجيل خلال الشوط الثاني في أكثر من لقطة.

ويرى يان أوبلاك أن فريقه لم يستحق الإقصاء من البطولة لأنه تفوق على مانشستر سيتي بشكل واضح في مباراة اليوم، مشيراً إلى أن التوفيق غاب عن الفريق.

وقال يان أوبلاك في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية “لقد بذلنا مجهوداً كبيراً، كانت مباراة رائعة. لقد استحقينا أكثر من ذلك. نشعر بخيبة أمل كبيرة. لقد فعلنا ما بوسعنا للتسجيل والفوز”.

وتابع “في المباراة الأولى كانوا أفضل منا، وفي المباراة الثانية كنا أفضل. لو جمعت المباريات معاً ستجد أننا خلقنا فرص أكثر. في النهاية لم نتأهل”.

وأنهى أوبلاك حديثه “يشعر اللاعبين بخيبة أمل في غرفة تبديل الملابس لأننا لم نصل إلى نصف النهائي. لكن لا أحد يستطيع لوم أحد. لقد قدم الجميع كل شيء. كان ينقصنا القليل من الحظ”.

#جان أوبلاك #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا #أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هكذا نجحت كتائب القسام في كشف خديعة "مترو حماس"

السيسي يتابع عن كثب.. تفاصيل الحادث الأليم في أسوان (فيديو)

خلافا لمزاعم بينيت.. رئيس حركة استيطانية يقر بإعلان "ذبح القرابين" في الأقصى

الفصائل الفلسطينية تعلن التعبئة العامة وتدعو المقاومة لمزيد من الاستنفار والجهوزية

شاهد: بدء اجتماع الفصائل في مكتب السنوار بغزة

"يسرائيل هيوم": حماس تفقد الدافع لمنع الجهاد من اطلاق الصواريخ على اسرائيل

شهيد و11 اصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في سلواد (صور وفيديو)

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي: الاحتلال يتحمل تبعات تصعيده بالضفة والقدس

بن شبات يزعم : تلقينا رسالة كتبها السنوار بنفسه بالعبرية وهذا ما جاء فيها ..

0TC5C

احدهما شقيق أحد "أبطال نفق الحرية".. شهيدان و 4 مصابين برصاص الاحتلال في جنين

لهذا السبب .. صحيفة: القاهرة في موقف شديد الصعوبة مع فصائل المقاومة بغزة

معاريف: هذا ما يدار في الخفاء لطمس أي وجود فلسطيني على أرض الغور

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم