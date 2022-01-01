القواسمي : إسرائيل ترى في صمت المجتمع الدولى غطاء لجرائمها

رام الله / سما /



طالب عضو المجلس الثوري وعضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية أسامه القواسمي العالم أجمع بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية أمام إعلان إسرائيل الحرب والعدوان على شعبنا الفلسطيني ، وما تقوم به من إعدامات ميدانية وقتل للأطفال والشباب وإقتحام للمسجد الأقصى المبارك



وقال القواسمي في تصريحات له اليوم "إن إسرائيل ترى في صمت المجتمع الدولي بمثابة غطاء لإجرامها وعدوانها على الشعب الفلسطيني" مطالبا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالخروج من دائرة القلق والمتابعة الى دائرة الإدانة وتنفيذ القرارات الدولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها

