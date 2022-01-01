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أبو ردينة: قرارات "المركزي" ستوضع على طاولة القيادة خلال الساعات القادمة

الخميس 14 أبريل 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: قرارات "المركزي" ستوضع على طاولة القيادة خلال الساعات القادمة



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرارات المجلس المركزي، ستوضع على طاولة القيادة خلال الساعات القادمة، لأن الوضع أصبح أمام مفترق طرق جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وأضاف أن قرارات الأمم المتحدة وحدها لم تعد كافية، والاحتلال يدفع بالأمور إلى طريق مسدود، وإسرائيل تلعب بالنار ولن تبقى الأمور على حالها.

وحذر من تصرفات إسرائيل الاستفزازية والانفلات والهستيريا اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد أبناء شعبنا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن القدس وفلسطين أكبر منهم جميعاً، وان الشعب الفلسطيني وقيادته سيحافظون على حقوقنا المشروعة وثوابتنا المقدسة.

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