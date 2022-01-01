فيديو.. ليفربول يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد تعادل مثير مع بنفيكا

وكالات / سما /

حجز فريق ليفربول مكانه في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بنفيكا بثلاثة أهدافٍ لكل فريق، وذلك في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب الذي استضافه ملعب دا لوز في العاصمة البرتغالية لشبونة قد انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهدافٍ لهدفٍ، ليتأهل الريدز لنصف النهائي بنتيجة 6-4 بمجموع المُبارتين.

وبدأ التسجيل في مُباراة الإياب على أرض ملعب أنفيلد رود في الدقيقة 21 عن طريق النجم الفرنسي إبراهيما كوناتي بعد لعبة رأسية مُتقنة.

وأدرك جونزالو راموس التعادل للفريق البرتغالي بهدفٍ استغل فيه خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي للريدز في الدقيقة 32، قبل أن يرد النجم روبرتو فيرمينو بتسجيل هدفين في الدقيقتين 55 و65.

وقلص رومان يارميتشوك الفارق بهدفٍ لبنفيكا بعد خطأ في التمركز من جديد لدفاع الريدز، وتمكن داروين نونيز من إدراك التعادل للبرتغاليين بهدفٍ رائع في الدقيقة 81، لتنتهي المُباراة بالتعادل وتأهل الريدز لنصف النهائي.

وسيلعب ليفربول ضد فياريال الإسباني في ذهاب نصف النهائي على أرض أنفيلد رود يوم الأربعاء المُوافق 27 إبريل، فيما سيلتقي الفريقان من جديد على أرض ملعب لاسيراميكا يوم الأربعاء المُوافق 4 مايو.