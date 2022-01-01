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ريال مدريد مهدد بغياب بنزيما عن موقعة إشبيلية

الخميس 14 أبريل 2022 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد مهدد بغياب بنزيما عن موقعة إشبيلية



وكالات / سما /

بات ريال مدريد، مهددًا بخسارة نجمه الفرنسي كريم بنزيما أمام إشبيلية، الأحد المقبل، في الجولة 32 من عمر الدوري الإسباني.

وتعرض بنزيما لإصابة في الدقائق الأخيرة من مباراة تشيلسي، أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن بنزيما سيخضع لفحوصات طبية، غدًا الخميس، لمعرفة طبيعة الإصابة التي تعرض لها بدقة.

وأشارت إلى أن من غير المرجح أن يخاطر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بكريم بنزيما أمام إشبيلية، خاصة أن الميرنجي يتفوق في جدول الليجا على منافسيه بـ 12 نقطة. 

يذكر أن بنزيما أحرز 3 أهداف خلال مباراة الذهاب أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، كما سجل هدف التأهل للميرنجي في موقعة الإياب على سانتياجو برنابيو.

#ريال مدريد #إشبيلية #كريم بنزيما #تشيلسي #الدوري الاسباني

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