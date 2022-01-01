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عملاق أوروبي جديد يقتحم سباق التعاقد مع هالاند

الخميس 14 أبريل 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عملاق أوروبي جديد يقتحم سباق التعاقد مع هالاند



وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر التطورات بشأن مستقبل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

وارتبط اسم هالاند (21 عامًا) بالرحيل عن دورتموند، في الصيف المقبل، في ظل رغبة العديد من عمالقة أوروبا في ضمه، بالإضافة إلى وجود شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو في عقده.

ومن المعروف أن أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، هي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات هالاند في الصيف.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد انضم بايرن ميونخ لسباق الحصول على خدمات الهداف النرويجي، لتعويض الرحيل المحتمل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ووفقًا لـجان آج فيورتوفت، المتحدث باسم عائلة هالاند، فإن بايرن ميونخ مهتم بضم هالاند في الصيف المقبل، حال رحيل ليفاندوفسكي.

وقال فيورتوفت: "هالاند هو البديل الأول لبايرن منذ فترة طويلة، لكن وكيل أعماله يبحث دائمًا عن الخيار الأفضل من أجل تطويره".

وأضاف: "بايرن يعتقد أن لديهم فرصة لتقديم عرضه، وأرى أن ذلك بمثابة رسالة لليفاندوفسكي ووكيله، خاصة بعد مطالبة النادي للاعب بالبقاء".

وختم: "الخطر الكبير على بايرن هو أنهم قد يجدون أنفسهم بدون هالاند، مع بقاء ليفاندوفسكي بالفريق وهو منزعج للغاية".

#إيرلينج هالاند #بوروسيا دورتموند #بايرن ميونخ

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