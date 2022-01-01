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صيدم: مركزية "فتح" تبحث التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا اليوم

الخميس 14 أبريل 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم: مركزية "فتح" تبحث التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا اليوم



رام الله / سما /

أعلن نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، أن اجتماعا للجنة سيعقد، اليوم الخميس، في مقر التعبئة والتنظيم في مدينة رام الله، لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد شعبنا.

وأكد صيدم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن شعبنا سيتصدى بإرادة حديدية لمحاولات حكومة الاحتلال تركيعه وإذلاله من خلال العمليات العسكرية المتواصلة.

وطالب الفصائل الوطنية كافة بالتوحد لمواجهة العدوان والانخراط في المواجهة المفروضة على شعبنا، مشدداً على أن الاحتلال سيرتد على أعقابه خائباً دون تحقيق أهدافه.

وأوضح صيدم أن مسار التطبيع مع الاحتلال سيفشل، وأن شعبنا سيُفشل محاولات إنهاكه وقتل هويته الوطنية، وتهويد القدس.

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