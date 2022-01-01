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جماهير غفيرة تُشيع جثامين 3 شهداء في جنين وبيت لحم

الخميس 14 أبريل 2022 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير غفيرة تُشيع جثامين 3 شهداء في جنين وبيت لحم



رام الله / سما /

شيع المواطنون في جنين وبيت لحم، اليوم الخميس، جثامين 3 شهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال وهم: الشهيدين شأس كممجي، ومصطفى أبو الرُب في جنين، والشهيد الفتى قصي حمامرة في بيت لحم.

جماهير غفيرة تُشيع جثماني الشهيدين كممجي وأبو الرُب

شيَّعت جماهير غفيرة في مدينة جنين، اليوم الخميس، جثماني الشهيدين شأس كممجي، ومصطفى أبو الرُب، اللذين ارتقيا متأثرين بإصابتهما نتيجة العدوان الإسرائيلي على محافظة جنين صباح اليوم الخميس.

وانطلقت جنازة الشهيدين شأس كممجي ومصطفى ابو الرب من مستشفى جنين الحكومي باتجاه بلدات كفر ذان مسقط راس الشهيد شأس كممجي وبلدة مسلية مسقط راس الشهيد مصطفى ابو الرب ليوارايا الثرى هناك.

تشييع جثمان الشهيد الفتى قصي حمامرة في بيت لحم

كما شيعت جماهير بيت لحم اليوم الخميس، جثمان الشهيد الفتى قصي حمامرة 14 عاما، والذي أستشهد ليلة أمس في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وكان الشهيد حمامرة، استشهد مساء أمس، في منطقة المطينة على الشارع الرئيس للمدخل الشرقي لقرية حوسان، بعد أن أصيب بعدة رصاصات وترك ينزف، ومنعت قوات الاحتلال سيارات الأسعاف من الاقتراب منه قبل ان تحتجز جثمانه.

وسلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد الفتى قصي حمامرة بعد منتصف الليلة الماضية على حاجز النشاش جنوب بيت لحم، وتم نقل جثمان الشهيد بسيارة اسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأنطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي بجنازة عسكرية إلى مكان سكناه في حوسان، لإلقاء نظرة الوداع الأخير على جثمانه قبل ان يوارى الثرى.

وردد المشاركون في جنازة الشهيد الهتافات الغاضبة والمنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

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